Aydın'da Polis Ekipleri 46 Bin 886 Şahsın Sorgusunu Yaptı

Aydın'da polis ekipleri Kasım ayı içerisinde 46 bin 886 şahsın sorgusunu yaparken, 1860 olaya da müdahale etti. Ekiplerin suç ve suçlularla mücadelesi devam ediyor.

Aydın'da polis ekipleri Kasım ayı içerisinde 46 bin 886 şahsın sorgusunu yaparken, 1860 olaya da müdahale etti.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, YOL ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın'da suç ve suçlularla mücadelelerine devam ediyor. Suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle Drone destekli çalışmalar sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM ler, vatandaşların alışveriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışların da yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerimiz artarak devam ediyor. 2023 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 46 bin 886 şahıs sorgulanırken, sorgulama neticesinde 114 şahıs yakalandı. 18 bin 755 araç sorgulanırken, sorgulama neticesinde 3 adet araç yakalandı, ekipler tarafından 1860 olaya müdahale edildi. Ekiplerce yapılan uygulamalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği 5 adet dolu kartuş, 12 şahıstan 2,1 gram uyuşturucu madde, 17 şahıstan 36,6 gram Esrar maddesi ve 112 adet uyarıcı madde (Hap) ele geçirildi. Ayrıca, Mobil PTS sistemiyle 10 bin 800 aracın sorgusunun yapıldığı öğrenildi. - AYDIN