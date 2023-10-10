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Aydın'da Pamuk Tarlasında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir pamuk tarlasında gizlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şüpheli de gözaltına alındı.