81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Aydın'da oy sayımı tamamlandı, seçim kuruluna sevk ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde oy kullanım işleminin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oy pusulaları İl ve İlçe Seçim Kurulu'na sevk edilmeye başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi. Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. - AYDIN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Efeler Aydın Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Isparta'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bolu'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bartın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI | Hakkari'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Hakkari Yerel Seçim sonuçları! 2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Adana Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları! 2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ardahan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti önde? YSK İzmir Yerel Seçim sonuçları! 2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title