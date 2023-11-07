Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçakçılık ve suç unsuru ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik, 13 operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 12'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 28 kilogram tütün, 19 bin 800 adet makaron, 177 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 66 bin adet sigara kağıdı, 54 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 272 adet diğer sigara, 80 adet içki, 58 adet etil/metil alkol, 18 adet tarihi sikke, 1 adet obje, 6 adet Tabanca/Av Tüfeği, 76 adet mühimmat ele geçirildi. - AYDIN