Aydın'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araçtan 13 kaçak göçmen çıktı. Göçmenlerin kişi başı 2 bin 590 dolar verdiği ve Kuşadası'ndan yanlarındaki lastik botla Yunanistan'a kaçacakları öğrenildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe girişinde yaptığı uygulamada saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine 06 DJ 7587 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Polis, aracın paşine düşüp, durdurdu. Durdurulan araçtaki kaçak göçmenlerden 7'si çevredeki arazilere dağılarak kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekipleri kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin 7'sini de yakalandı.Araçta 8'i Filistin, 4'ü Suriye ve 1'i de Ürdün uyruklu 13 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Araçtaki aramada ise 3 dolu benzin bidonu, 1 şişme lastik bot ile çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildi. Aracı kimin kullandığının ise apılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaçak göçmenlerin polisteki ifadelerinde organizatörmere kişi başı 2 bin 590 dolar para ödediklerini ve Kuşadası'nda yanlarındaki lastik bot ile Yunanistan'a kaçacaklarını söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.