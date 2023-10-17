Aydın'da Jandarma Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Aydın'da jandarma ekipleri silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 1-16 Ekim tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika