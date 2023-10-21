Haberler ›› Politika ›› Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 234 personelin katıldığı uygulama kapsamında 279 umuma açık iş yeri ile 292 araç kontrol edilerek denetlendi, 4 bin 517 kişi sorgulandı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalandı, 2 araca ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.