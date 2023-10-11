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Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

Aydın'da jandarma ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 8 bin 213 kişi sorgulandı, 536 iş yeri denetlendi, 1729 araç kontrol edildi. Aranan suçlulardan 5 şüpheli yakalandı, 47 sürücüye idari yaptırım uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca, izinsiz şekilde günübirlik kiraya verilen bir ev sahibine 59 bin 994 lira, 2 iş yerine ise toplam 3 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.