Aydın'da izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlara ceza

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde izinsiz şekilde yabancı uyruklu çalıştırdığı belirlenen işletme sahibine, 143 bin 260 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar ise Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde izinsiz şekilde yabancı uyruklu çalıştırdığı belirlenen işletme sahibine, 143 bin 260 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, ilçedeki bir pavyona baskın düzenledi. Baskın sırasında tuvalete kendilerini kilitleyen yabancı uyruklu N.D, I.M, Z.T. ve B.N. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede kadınların çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi. İşletme sahibine 143 bin 260 lira ceza uygulandı. Yabancı uyruklu kadınlar ise işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.