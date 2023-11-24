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Aydın'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki mitingi düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Hükümet Meydanındaki etkinlikte, İsrail aleyhine slogan atan vatandaşlar Gazzeliler için dua etti. Açıklama yapan Ramazan Özenç, Gazze'de kadın, çocuk demeden insanların barbarca öldürüldüğünü belirterek, herkesin buna tepki göstermesi gerektiğini aktardı.