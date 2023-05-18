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Aydın'da ikinci tur hazırlıkları başladı

Aydın'da ikinci tur hazırlıkları başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ile birlikte Aydın'da da seçim hazırlıkları yeniden başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ile birlikte Aydın'da da seçim hazırlıkları yeniden başladı. Kent meydanına kurulan siyasi parti çadırları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri, yüzde 50 barajını geçememesi sebebiyle ikinci tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci tur öncesinde siyasi parti temsilcileri de seçim çalışmalarına başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluştururken, partililer de Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Atatürk Kent Meydanı'nda açılan stantlarda yerini alan partililer giydikleri parti yeleği ve ellerine aldıkları broşürler ile cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerini bölgeden geçen vatandaşlara anlatıyor.

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde 432 bin 884 oy Kemal Kılıçdaroğlu alırken, Recep Tayyip Erdoğan 294 bin 123 oy aldı. Aydın'da listede yer alan 877 bin 145 seçmenden 788 bin 454 seçmen toplam 2 bin 720 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 772 bin 394'ü geçerli, 16 bin 60'ı geçersiz oldu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hizb-i İslami Partisi Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Aydın Politika Haberler

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