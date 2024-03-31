Üye Girişi
Haberler

Aydın'da hastaların oy kullanabilmesi için sağlık personeli seferber oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, hastanede yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar için de görev yapan 260 sağlık personeli, vatandaşların oylarını kullanabilmesi için seferber oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmenin 2 bin 918 sandıkta oy kullanması beklenirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de hastanelerde yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların oy kullanmasını sağlamak amacıyla seçim mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan sağlık personelleri, hasta vatandaşların oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için adeta seferber oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il genelinde seçim günü 69 araç ve 78 ekip olmak üzere toplam 260 sağlık personeli görev yapacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Aydın Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title