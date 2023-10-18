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Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılan 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Şüphelilerin organize ettiği yasa dışı göçmen çıkarma işine operasyon düzenlendi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.