Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör yakalandı, 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 organizatör olay yerinde yakalanırken, lastik bottaki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. 34 düzensiz göçmen Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkiinde şişme lastik bot ile denize açıldı. Göçmenlerin kaçmasına yardım eden 3 organizatör ise emniyet güçlerince tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde olayı organize eden S.İ, İ.Ç ve N.B adlı 3 organizatör polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Kaçan organizatörler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Lastik botla denize açılan 34 düzensiz göçmen ise Denizli Öğretmenler Sitesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN