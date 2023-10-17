Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzensiz göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmak için göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durdukları otobüste 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durdukları otobüste ikisi Suriyeli, biri Filistinli 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yolla yurt dışına çıkmak için göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen E.İ. ve C.K. ile anlaştıkları belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.