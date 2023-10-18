Aydın'da Gazze saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Aydın'da protesto yürüyüşü düzenlendi. Kalabalık, Filistinliler için dua edip İsrail'i lanetledi.

İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar protesto gösterileri düzenledi. Saat 23.00'te Aydın Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyüşe geçti. Kalabalık saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edip, İsrail'e tepki gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte Kent Meydanı'nda açıklama yapıldı. Kalabalık, tekrar yürüyerek meydana gelerek, burada yapılan dua ile eylemi tamamladı. - AYDIN