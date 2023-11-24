Aydın'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, ' Filistin'deki zulme dur' demek amacıyla düzenlenen miting, Hükümet Meydanı'nda gerçekleşti. Sivil inisiyatif tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan kalabalık; savaşı şiddetle lanetlerken, İsrail'e karşı yoğun tepkilerini dile getirdi.

Meydana gelen vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Filistin bayrakları da yer aldı. Dayanışma mesajlarının verildiği mitingde, halkın duygularını yansıtan birçok döviz ve pankart taşındı. Sloganlar eşliğinde yapılan gösteride, Filistin'deki zulme karşı duruş sergilenirken, barış ve adalete vurgu yapıldı.

Mitingi düzenleyen tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada; mitingle halkı bir araya getirerek Filistin'deki olaylara karşı duyarlılık oluşturmayı amaçladıkları belirtildi. Mitingde Filistin halkına destek dile getirildi. Kalabalık, birlik ve beraberlik içinde barış çağrısı yapıp, 'Filistin'deki zulme dur' diyerek, dünya kamuoyuna seslendi. - AYDIN