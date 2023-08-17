Aydın'da düzensiz göçmen denetimlerinde 126 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçmen denetimlerinde 126 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı. Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde toplamda 4 bin 142 kişi sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen düzensiz göçmen denetimlerinde 126 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması amacıyla 97 ekip, 270 personel ile yapılan uygulamada, 76 metruk bina, 178 umuma açık yer kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 142 şahıs sorgusu yapılırken, 126 yabancı uyruklu şahıs da sorgulandı. Ayrıca bir şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - AYDIN