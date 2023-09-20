Aydın'da düzensiz göçle mücadele uygulamasında 6 bin 259 kişi sorgulandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçle mücadele uygulamasında 18 saat içinde 6 bin 259 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında ayrıca 129 yabancı uyruklu kişi sorgulandı ve 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan düzensiz göçle mücadele uygulamasında 18 saatte 6 bin 259 şahsın sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül 2023 günü saat 00.00-18.00 saatleri arasında 99 unsur ve 285 personelin katılımı ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 6 bin 259 şahsın ve 129 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı. Denetimlerde 236 metruk bina ve 70 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulama çerçevesinde 5 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari para cezası uygulandı. - AYDIN