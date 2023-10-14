Aydın'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahsa idari para cezası

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamalar sürerken, bir işletmeye kimlik bildirimi kanununa muhalefet suçundan yabancı uyruklu şahıs hakkında 29 bin 852 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamalar sürerken, bir işletmeye kimlik bildirimi kanununa muhalefet suçundan yabancı uyruklu şahıs hakkında 29 bin 852 TL idari para cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması dahilinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla 99 ekip ve 285 personel ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; 76 metruk binanın kontrolü ve 260 umuma açık yer kontrolü gerçekleştiren jandarma ekipleri, 5 bin 32 şahıs ve 140 yabancı uyruklu şahıs sorgusu yaptı. Öte yandan Kuşadası ilçesinde bulunan bir işletmeye kimlik bildirimi kanununa muhalefet suçundan yabancı uyruklu şahıs hakkında 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN