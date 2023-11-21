Aydın'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 binin üzerinde şahıs sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması kapsamında 93 metruk bin ve 219 umuma açık yer kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 binin üzerinde şahıs sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 92 ekip ve 231 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; 5 bin 751 şahıs ve 146 yabancı şahıs sorgusu yapıldı. 93 metruk bin ve 219 umuma açık yer kontrol edilirken, denetimlerin belirlenen aralıklarla devam edeceği bildirildi. - AYDIN