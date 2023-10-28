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Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Başladı

Aydın'da cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çelenk sunulan törene birçok kişi katıldı.