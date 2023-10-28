Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Çelenk Sunma Töreni
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Törene, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, siyasi parti başkanları, dernek başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.