Aydın'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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1) AYDIN'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı. Törende komandoların gösterisi büyük alkış aldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları Aydın'da törenlerle kutlandı. Sabah saat 10.00'da Vali Yakup Canbolat'ın protokolü makamında kabulü ile başlayan tören daha sonra İstasyon Meydanı'nda devam etti. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, İYİ parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Yakup Canbolat ve Özlem Çerçioğlu, jandarmaya ait araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaparak cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı. Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Filo Komutanlığı helikopterleri havadan geçiş yaptı. Öğrencilerin halkoyunları gösterisinin ardından İzmir Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı'nı tüfekli gösteri sundu. Komandoları silahlı geçişi ve gösterisi Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar tarafından 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla alkışlandı. Tören öğrencilerin geçişinin ardından Aydın Polis Okulu öğrencileri geçiş yaptı. Özel harekete bağlı zırhlı araçlar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, jandarma ve itfaiye araçları geçiş yaptı. Tören öğrencilerin dev Türk bayrağı ile geçişi sonrası sona erdi.