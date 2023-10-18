Aydın'da 6 Şüpheli Uyuşturucu İle Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 6 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve sağlık kurumunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Buharkent, Efeler, Söke ve Sultanhisar ilçesinde E.P., M.B., H.U., Ö.Ç., C.S. ve T.F. isimli 6 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN