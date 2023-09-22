Aydın'da 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi makilik alan içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Konu hakkında yapılan detaylı araştırma sonucu 4 organizatörün kimlik bilgileri tespit edilirken, A.D.A. ve S.Z. isimli şahıslar operasyon ile yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - AYDIN