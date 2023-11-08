Aydın'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 3 ayrı noktada 20 düzensiz göçmen ile birlikte 2 organizatör yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 ayrı noktada 20 düzensiz göçmen ile birlikte 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile icra edilen faaliyette 3 ayrı noktada 20 düzensiz göçmen ve olayın planlayıcı ve organizatörü olan A.Ö., U.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Kimlik bilgileri tespit edilen bir organizatörün ise yakalama çalışmalarına başlandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - AYDIN