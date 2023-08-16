Aydın'da 2 Haftada 12 Terör Şüphelisi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 hafta içinde toplam 12 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucunda FETÖ/PDY, PKK/KCK-PYD/YPG ve TKP/ML terör örgütlerine mensup olan şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 haftada toplam 12 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 1-16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 FETÖ/PDY, 10 PKK/KCK-PYD/YPG, 1 TKP/ML terör örgütü olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN