Aydın'da 19 Terör Şüphelisi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağustos ayında yapılan çalışmalar sonucunda 19 terör şüphelisi yakalandı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince Ağustos ayında yapılan çalışmalar sonunda 19 terör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör ve terör suçlularına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN