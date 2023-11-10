Aydın'da 170 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 170 aranan şahıs yakalanırken, yunus ekipleri tarafından da 12 aranan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın'da Ekim ayı içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 170 aranan şahıs yakalanırken, yunus ekiplerince de yakalanan 12 aranan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 3 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası olan 45 şahıs olmak üzere toplamda çeşitli suçlardan 170 şahıs yakalandı. Ayrıca, yunus ekiplerinin son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda da; aralarında göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsın bulunduğu toplam 12 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 9 farklı şahsın üzerlerinden 192 adet narkotik hap ve değişik miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. - AYDIN