Aydın'da 141 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2023 yılının ilk 8 ayında çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 141 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2023 yılının ilk 8 ayında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 141 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre 2023 ayı ilk sekiz ayında yürütülen çalışmalarda; 50 hırsızlık, 46 uyuşturucu, 13 dolandırıcılık, 8 cinsel taciz, 7 kasten öldürme, 7 yağma, 5 kasten yaralama ve 5 göçmen suçlarından olmak üzere toplam 141 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN