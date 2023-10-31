Aydın Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırılması iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Çerçioğlu'nun da olduğu bazı sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mersin'de FETÖ'ye yönelik açılan davada yargılanan ve bir başka suçtan tutuklu bulunan Erkan Karaaslan ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı alınan Çerçioğlu'nun bugünkü duruşma için mazereti olması dolayısıyla savunmasını daha önce yaptığı öğrenildi.

Çerçioğlu'nun ifadesinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yönetim kurulunun iki toplantısına başkanlık ettiğini iddianameyi okuyunca öğrendiğini söylediği bildirildi.

Sadece bir yönetim kurulu toplantısına katıldığını aktaran Çerçioğlu, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu katıldığım yönetim kurulu toplantısında da ASKİ için insan kaynakları ile alakalı bir yazılım programının alınması amacıyla ihale yapılması için bilgi işlem dairesine bu konuyla alakalı olarak yetki verdik. Başka bir yönetim kuruluna katılmadım. Katılmadığım yönetim kurulu kararında gündemi genel müdür imzalamış. İmzamın olmadığı bir yerde bu kurula katıldığımın nasıl iddia edildiğini anlamıyorum. Bu durumda katılmadığım ve imza atmadığım bir toplantı ile sorumlu tutulamam."

Çerçioğlu, Erkan Karaaslan'ın kendisinin danışmanı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"ASKİ'de üst yetkili genel müdürdür, doğrudan alım gerçekleştirir. Bu alımlar yönetim kuruluna dahi sunulmaz. Büyükşehir ve bağlı kurumlarda yılda yaklaşık 10 binden fazla ihale yapılmaktadır. Büyükşehir belediye başkanının bu ihalelerin hepsi hakkında bilgi sahibi olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki büyükşehir belediye başkanı kanun gereği bu konuda talimat da veremez zira meclis eliyle bu konuda harcama yetkisi ilgili genel müdürlüğe verilmektedir. İddianameye dair konularda herhangi bir talimatım, telkinim, imzam ve sorumluluğum bulunmamaktadır."

Çerçioğlu ve duruşmada hazır bulunan sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Karaaslan ise ASKİ'deki yazılım ihalesinden savcılığın kendisine soru sorduğu anda bilgisinin olduğunu, dosyadaki bilirkişi raporunda suç teşkil edecek herhangi bir unsurun olmadığını söyledi.

Kendisinin bu ihaleyle ilgili nasıl ilişkisi olduğuna yönelik iddialara baktığını aktaran Karaaslan, "İ.A'nın ihale temininden önce belli aralıklarla bana para gönderdiği MASAK raporlarında yer almış. Ne ihale öncesinde ne de sonrasında bir ilişkim olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eksik evraklar ile sanıkların ifadelerin tamamlanmadığı gerekçesiyle duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde "usulsüzlükler yapıldığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 17 sanıklı dosya ile Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 33 sanıklı dosya, suçların benzer olması dolayısıyla birleştirilmişti.