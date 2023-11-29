Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Yılı Bütçesi Açıklandı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyelerin 2024 yılı bütçeleri açıklanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 5 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyelerin 2024 yılı bütçeleri açıklanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 5 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ana gündem maddesi ise belediyelerin bütçeleri oldu. 2024 yılı bütçelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 850 milyon TL olarak kabul edildi.

Bütçe kalemlerinin de oylandığı toplantıda Başkan Çerçioğlu, meclis üyelerine teşekkür ederek, 2024 bütçesinin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN