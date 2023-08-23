Aydın Büyükşehir Belediyesi Çanakkale'deki Yangına Müdahale İçin Yola Çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çanakkale'de devam eden yangına müdahale için harekete geçti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çanakkale'de devam eden yangına müdahale için yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden bir ekip yangın bölgesine hareket etti. Yangının bir an önce söndürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Çerçioğlu, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.