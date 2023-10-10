Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve diğer 32 sanık hakkında açılan ihaleye fesat karıştırma davası görülmeye devam ediyor. Duruşmaya bazı sanıklar katılmazken, Çerçioğlu'nun ifadesi alınacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 32 Sanık Hakkında İhaleye Fesat Karıştırma Davası Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar katılmadı, avukatlar ise hazır bulundu.

Mahkemede, Çerçioğlu'nun bu dava ve daha önceden birleşen diğer dosyalara ilişkin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye yönelik açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.