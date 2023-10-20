Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar Çerçioğlu'na hayat pahalılığının hayatı yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

Aydın genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü söyleyen vatandaşlar, ürün fiyatlarının yüksek olmasından yakındı. Vatandaşlar, yaşanan yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü için pazar arabalarını dolduramadıklarını söyledi.

Pazar esnafı ise, kendilerine hayırlı işler dileyen Çerçioğlu'na girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Pazar esnafı pahalılıktan dolayı satış yapamadıklarını söylerken, daha önce bir günde sattıkları ürünü şimdi birkaç pazar dolaşarak satabildiklerini ifade etti.

Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar da eşlik etti. - AYDIN