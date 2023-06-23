Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Nazilli'nin İl Olması İçin Çağrı Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Nazilli ; amasız, fakatsız, lakinsiz; bir an evvel il olmalı; Nazilli halkı bugüne kadar gösterdiği her alandaki mücadelenin karşılığını almalıdır. Bu süreçte hak ettiğini alması yolunda dün de bugün de güzel Nazillimizin yanında olduk, yarın da olmaya devam edeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başkan Çerçioğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Aydın'ın ilçesi Nazilli'nin il olması için çağrı yaptı. Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Nazillimiz; gelişmişliğiyle refah düzeyiyle, nüfusuyla, halkımızın daha çok gelişmeye ve üretmeye olan şevkiyle, ülkemizin birçok ilini geride bırakan ve hatta imrendiği bir ilçemiz. Bu şartlar altında da şüphesiz, il olmayı hak eden ilçeler sıralamasında bizlerin gözünde listenin en başında yer almakta. Yılbaşından hemen önce, Nazilli'ye kazandırdığımız Çocuk Gelişim Merkezimizin açılışında da ifade ettim; neredeyse 45 yıldır, siyasetçiler belli aralıklarla Nazilli'nin il olmasına yönelik açıklamalar yaptılar, sözler verdiler. Bunları işittiğimde belki de en mutlu olan insanlardan birisi, Nazilli'nin öz evladı olarak ben oldum. Ancak geldiğimiz noktada, o günden bu yana bile neredeyse 7 aya yakın zaman geçmiş olmasına karşın, ne yazık ki halen daha somut bir adım olmaması üzüntü verici.

Nazilli; Büyükşehir Belediye'mizce bugüne kadar yapılmış olan ve güncel değeri 760 milyon lirayı geçen yatırımı; 380 km yol çalışmasıyla, 375 km altyapı çalışmasıyla, kültür merkezleri, hizmet binaları, otoparklar ve meydanlarla sonuna kadar hak etmiştir; bir bu kadarını daha yapmak da boynumuzun borcudur. Bütün bunlarla birlikte ev sahipliği yaptığı kadim uygarlıkları ve tarihi ile, milli mücadeleden bu yana; evvela vatan savunmasında, sonrasında ülkemizin ekonomik olarak yeniden doğma ve büyüme sürecinde gösterdiği eşsiz mücadele ile Nazilli; amasız, fakatsız, lakinsiz; bir an evvel il olmalı; Nazilli halkı bugüne kadar gösterdiği her alandaki mücadelenin karşılığını almalıdır. Bu süreçte hak ettiğini alması yolunda dün de bugün de güzel Nazillimizin yanında olduk, yarın da olmaya devam edeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın."