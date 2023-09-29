Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İncirliova Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan yatırımlar ve hizmetler için teşekkür aldı. Vatandaşlar ise hayat pahalılığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği konusunda sıkıntılarını dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, İncirliova Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, İncirliova'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Çerçioğlu, bu kez İncirliova Pazarı'ndaydı. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na hayat pahalılığından dert yandı. Esnaf ise mazot, elektrik gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınarak, bu durumun fiyatları etkilediğini ve satış yapamadıklarını söyledi.

Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar da eşlik etti.