Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Aydın'a 12 milyar 523 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada kent genelinde yaptıkları yatırımları ilçe ilçe açıklayarak, 'Aydın'a 12 milyar 523 milyon TL yatırım yaptık' diye konuştu. Çerçioğlu ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin taban maaşlarının 15 bin 600 TL'ye yükseltildiğini de müjdeledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada kent genelinde yaptıkları yatırımları ilçe ilçe açıklayarak, "Aydın'a 12 milyar 523 milyon TL yatırım yaptık" diye konuştu. Çerçioğlu konuşmasının sonunda ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin taban maaşlarının 15 bin 600 TL'ye yükseltildiğinin de müjdesini verdi.

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 38'inci olağan kongresi Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrede konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe ilçe yaptıkları yatırımları anlattı. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Biz CHP'lilerin en başarılı olduğu konulardan biri sosyal belediyeciliktir. Biz de Aydın'da bunu en iyi yapan belediyeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 4 bin 430 km yol yaptık. 4 bin 249 km hat çalışması yaptık. Aydın'a 12 milyar 523 milyon lira yatırım yaptık. CHP'liler yaptı, CHP belediyesi yaptı" dedi.

Aydınlıların gözdesi haline gelen Aydın Tekstil Park ve Mimar Sinan Parkı'nın vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini kaydeden Başkan Çerçioğlu, "Tarihi Taşdöner Sineması'nı kamulaştırdık. Orası kültür merkezi olacak. Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın 200 bin metrekarelik birinci etap çalışmaları başladı. Kentimize 3 bin kişilik yeni bir spor salonu da kazandıracağız" diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik şartların vatandaşları zorladığını kaydeden Çerçioğlu, "Son günlerdeki ekonomik şartlar hepimizin malumu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bugünden itibaren taban aylığını 15 bin 600 liraya yükseltiyoruz. Personel maaşlarımıza yüzde 20 zam yapıyoruz. Personelimiz zamlı maaşlarını Cuma günü hesaplarında bulabilirler. Bu zamana kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Asıl ve en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN