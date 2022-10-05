Aydemir: 'Eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin "milleti bölme gayesinde olanlarla aynı safta bulunduğunu" söyledi. Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 23 milyar dolarlık Eylül ayı ihracatının, tüm zamanların rekoru olarak kayda geçtiğini ifade etti.

'Bu Millet Kendini Zirveye Taşıyan Erdoğan'ın Ufkundadır'

İktidarın, ülke yararına projelere imza atmayı sürdürürken "muhalefetin bu projeleri ve kalkınma faaliyetlerini karalama çalışmalarına devam ettiğini" belirten Aydemir, "Kalkınmayı durdurmak ve yükselen projeleri yok etmeye ayarlı bir beyinleri var. Ama ne derlerse desinler bu millet kendisini zirvelere taşıyan, doruklara taşıyan liderini buldu. Bundan sonra daha da mesafe alacağız inşallah." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli

Üretim, istihdam ve ihracat eksenli Türkiye Ekonomi Modeliyle, ülkede büyüme sürecinin devam ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Eylül ayı ihracat rakamları bütün zamanların en iyi sonucunu verdi. Yaklaşık 23 milyar dolarlık bir değere ulaşan ihracat kaydedildi. Eğer üretim yaparsanız, eğer yatırımı desteklerseniz, eğer istihdam artsın diye bir gayret koyarsanız ardından ihracat geliyor. Ardından büyüme rakamları geliyor. Bundan dolayı iftihar ediyoruz. Sayın Ticaret Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. ' dedi

Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi

Hükümetin, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefinde eserler ortaya koyduğu, reform ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılı seferberliğine girdiğini, muhalefetin ise yapılanlara kara çalma peşinde olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, 'Biz bunları yaparken. Muhalefet neyle uğraşıyor? Muhalefet kara çalma ile uğraşıyor. Bakın nevzuhur bir adam çıkmış İHA'larla, SİHA'larla, Akıncılar'la, Kızıl Elmayla derdi olduğunu ortaya yere koyuyor. Probleminin onlar olduğunu ortaya koyuyor ve Kızıl Elma için, 'perşembe pazarından alınacak bir şey' diyor. Bu kadar ucuz konuşan, ucuz, düşünen, basit düşünen bir yaklaşımları var.' dedi.

'Eser Siyasetimizden Taviz Yok'

Milletvekili Aydemir, 'Onlar ne derlerse desinler, Milli, Yerli otomobilimizi karalasınlar. Onlar İHA'ları, SİHA'ları lekelemeye çalışsınlar. Onlar doğalgaz keşfinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirsinler. Onlar Akkuyu Nükleer Enerji Santralinden dolayı ızdırablarını orta yere koysunlar. Onlar Dünya harikası havalimanımızla uğraşsınlar. Biz ülkemize mesafe aldırmaya devam edeceğiz. Terörle mücadeledeki azmimizi ortaya koyacağız. Başarıyı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. ' diye konuştu.

'Muhalefet yatırımlardan rahatsız'

Milletvekili Aydemir, Muhalefet partilerinin özellikle yerli otomobil TOGG'u ve savunma sistemlerini karaladıklarını, Akdeniz'deki doğal gaz keşfinden rahatsızlık duyduklarını ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

'Ülkemize mesafe aldırmaya devam edeceğiz'

Milletvekili Aydemir, "Onlar ne derlerse desinler, ülkemize mesafe aldırmaya devam edeceğiz, terörle mücadeledeki azmimizi ortaya koyacağız. Başarıyı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Özellikle milletin bölünmesi gayretinde olanlarla aynı safta olan bir CHP var. Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bir CHP var. Yönetimin bunların eline geçmesi durumunda emin olun bir hafta sonra teröristler Kandil'den, şuradan buradan şehirlere akın edecek. Şehirlerde terörist faaliyetler alıp başını gidecek. Yaptıkları açıklamalar bunun göstergesidir. Öyleyse terörle mücadeleye destek veren herkes, partisi ne olursa olsun şu CHP'nin tavrına bakmalı, şu 6'lı ittifakın yaklaşımına bakmalı." dedi

Bahçeli'ye Teşekkür

Sunumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tespitlerine yer veren Milletvekili Aydemir, '

Sayın Bahçeli Grup Toplantısında çok özel mesajlar verdi. Bu arada ona minnettarlığımızın da altını çiziyorum. İttifak nasıl olur, Sayın cumhurbaşkanımızla beraber Sayın Bahçeli çok berrak bir biçimde ortaya koyuyor. Konuşmalarıyla, tavırlarıyla, tarzlarıyla gittikleri her yerdeki yaklaşımlarıyla. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. ' dedi

Cumhur İttifakıyla 6'lı Masanın Farkı

Aydemir, 'Sayın Bahçeli, 'Gittiğimiz her yerde, en ücra noktada bile sonuna kadar adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyeceğiz' dedi. Biz işte böyleyiz. Biz karşı taraf ne yapıyor? Sayın Bahçeli'nin düştüğü kayıt var altılı masayla ilgili. 'Masanın üstünde birbirlerine gülüyorlar ama alttan tekme atıyorlar birbirlerine.' Bu masadan bereket gelir mi? Bunlar ülke yönetebilirler mi?' diye sordu.

Aydemir 6'lı Masanın Çelişkili Haline İşaret Etti

Milletvekili Aydemir, 'Sayın Kılıçdaroğlu, 'Aday edeceğimiz Cumhurbaşkanı kendi ihtiyarı ile davranmayacak', diyor. 'Onu bu masada bulunanlar bu altılı masada bulunanlar şekillendirecekler, ona direktifleri bu altılı masa verecek ve o ona göre yönetecek' diyor. Böyle bir yönetim tarzı olabilir mi, yani bu Cumhurbaşkanı seçilse bile bu ülkeyi yönetebilir mi? O altılı masayı biliyoruz. Biri sağa biri sola çekiyor. Öyle değil mi? Zaten meclise yansıyan tavırları var. Tezkerelerde birisi ret verirken öbür evet diyor. Peki o Cumhurbaşkanı nasıl bir yaklaşım sergileyecek? Hasılı bunlar dalga geçiyorlar, milletle. Ama milletimizin reseptörleri de o kadar açık, o kadar belirgin ki, bu olanı biteni çok net bir biçimde görüyor. ' dedi

'Cumhurbaşkanımız milletimizin yüreğinde'

Milletvekili Aydemir, 'Dikkat edin, bir kaç isimle uğraşıyorlar? Selçuk Bayraktar ile uğraşıyorlar, dertleri Selçuk Bayraktar, niye Selçuk Bayraktar? Çünkü bu milletin evlatlarının şehit olmasının önüne geçti Selçuk Bayraktar. Çünkü bu millet için yeni bir ufuk ortaya koydu. ve bu milletin neler yapabileceğini, teröristleri inlerine tıkmanın nasıl gerçekleşebileceğini hayata yansıttı. Bir başkası İçişleri bakanımız Süleyman Soylu. Bu mücadelede, terörle mücadelede öylesine sabitkadem duruşu var ki ondan rahatsız oldular. Cumhurbaşkanımızın her halinden rahatsızlar. Sadece onlar mı? Bütün Türkiye düşmanları, milletimize düşman olan herkesim sayın cumhurbaşkanımızdan rahatsız. Ama millet tam tersi yüreğine almış, yüreğine raptetmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı. ' kaydını düştü. - ERZURUM