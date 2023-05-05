Aydemir'den KEİPA değerlendirmesi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi, Ankara'da toplandı. Genel Kurul'da yer alan TÜRKPA Üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir zirvenin bölgesel ve küresel sorun ve krizlerin çözümünde önemli bir işlevi bulunduğunu belirterek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

KEİPA Zirvesi

KEİPA Zirvesi birinci gün görüşmeleri sonrasında küresel odaklı değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, küresel sorunların çözümü, krizlerin giderilmesi odağında 'Dünya 5'ten büyüktür' tarihi vecizesiyle insanlık vicdanını uyandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak küresel gündem oluşturduğunu kaydetti. Aydemir, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum ve mağdur milletlerin hamisi olduğuna işaret ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz.' İfadesini kullandı.

Katılımcılar

12 KEİ ülkesi; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan'dan toplam 76 parlamenterin yer aldığı KEİPA zirvesine, Milletvekilleri Cemal Öztürk, Metin Gündoğdu, Ahmet Demircan, Tülay Kaynarca, İbrahim Aydemir, Ayhan Altıntaş, Ahmet Özyürek, Deniz Yavuzyılmaz, Kemal Zeybek katıldı.

Başkan Şentop'un Paylaşımı

Zirveye Başkanlık eden TBMM Başkanı Mustafa Şenpor, yaptığı paylaşımda, 'Bölgemizdeki etkin parlamenter platformlardan biri olan Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) "30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi" ile "61. Genel Kurulu"nu Gazi Meclisimizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki sorunları ortak bir irade ve iş birliği içinde hareket ederek çözüme ulaştırmamız her zamankinden daha acil bir ihtiyaçtır.

Parlamenter diplomasinin bölgesel ve küresel krizlerin çözümüne katkısına dikkat çektiğimiz toplantıda, Türkiye olarak, bölgedeki sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. ' ifadelerine yer verdi. - ERZURUM