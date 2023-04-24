Aydemir: 'Davamız Millet davasıdır'

AK Parti Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 103 yıl önce millet iradesinin şekillendiği bir yer olduğunu belirterek, milletin düşüncelerinin burada hayata yansıdığını söyledi.

Ak Parti Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 103 yıl önce millet iradesinin şekillendiği bir yer olduğunu belirterek, milletin düşüncelerinin burada hayata yansıdığını söyledi.

TBMM 23 Nisan Özel oturumuna katılan Milletvekili Aydemir, siyasi gelişmelere ilişkin notlar düştü, TBMM'nin Türk Milleti ve milli irade için hayati önemde olduğuna vurgu yaptı.

Milli İradenin Ak Teveccühüne Minnettarız

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da belki bir 50 yıllık daha mesafe alacağız inşallah." dedi. Milletvekili Aydemir, Milli İradenin AK teveccühüne minnettar olduklarını belirtti.

Milletvekili Aydemir'den Teşekkür

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar seçilen milletvekillerine ve Meclis'te çalışan herkese teşekkür eden Milletvekili Aydemir, "Mahkeme kadıya mülk değil demişler. Hakikat budur. Bugün biz vardık, yarın başkaları gelecek. Yaşayan vatanımız, ülkemiz, Meclisimiz olacak. Burası dünya durdukça duracak ki milletin iradesi yansısın." diye konuştu.

Yeni Dönem

Milletvekili Aydemir, 21 gün sonra yeni bir iradenin şekilleneceğini ve 600 milletvekilinin milleti temsil edeceğini dile getirerek, "Yeni dönem, arzumuz, dileğimiz o ki çok daha özel kapılar açsın ülkemiz, milletimiz için." ifadesini kullandı.

14 Mayıs Seçimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni bir dönemi daha olacağını ifade eden Milletvekili Aydemir, Meclis'te bir nöbet değişimi olacağını ve bazı milletvekillerinin yerine yeni yüzlerin geleceğini belirtti.

Bütün Dava Millet Davasıdır

Milletvekili Aydemir, AK Parti'nin her seçim döneminde bir yenilenmeyle geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da belki bir 50 yıllık daha mesafe alacağız inşallah. Bütün dert, bütün dava millet davasıdır, insanlarımızın daha müreffeh şartlarda yaşama davasıdır, insanlığa değer katabilme davasıdır." - ERZURUM

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023