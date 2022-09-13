Aydemir: 'Dadaşların her biriyle gurur duyuyoruz'

Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Dadaş feraset ve irfanı gönül pusulamızdır. Onların yüksek fehim ve basireti her daim ufkumuzu çizmeye devam edecektir. Dadaşların her biriyle gurur duyuyoruz. ' dedi.

Milletvekili Aydemir Erzurum Saha çalışmaları düzeyinde Şükrüpaşa semtinde esnafı ziyaret etti, semt cadde ve sokaklarında vatandaşlarla birebir görüşerek ülke ve Erzurum gündemine ilişkin değerlendirmelerini ve dualarını aldı.

Kurum ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarla mülaki olan Milletvekili Aydemir, 'Tamamına yakını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti kadrolarına şükran ve muhabbet aktarımında bulunuyorlar. Biz de hemşehrilerimizin her biriyle gurur duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Şükrüpaşa'da esnaf işyerlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, siyasi ve iktisadi gelişmeler odağında esnafın görüşlerini aldı, talep ve beklentilerini değerlendirdi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarına güvenlerini izhar ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, 'Vatandaşlarımızın her biri bizim baş tacımızdır. ' dedi.

Şükrüpaşa saha çalışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa ve sadakate ilişkin bir tablo yaşandı. Yaşı kemale ermiş bir Dadaş anası kendini Milletvekili olarak tanıtan Aydemir'e "Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili, Sana kurban olurum!" karşılığını verdi ve dua etti. Sıkça yaşadığı vefa ve sadakat yaklaşımı karşısında duygusal anlar yaşayan Milletvekili Aydemir, ' İlahi inayet ve nusretin kuşatması böyle oluyor. Şükür ve Elhamdulillah.' niyazında bulundu.

Günlük saha çalışmasını Şükrüpaşa'da tamamlayan Milletvekili Aydemir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler'in bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin tespitler ele alındı. - ERZURUM