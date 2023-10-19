AYBİR, İsrail'in sivillere yönelik saldırısını durdurmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail'in sivillere yönelik saldırısının acilen durdurulması için uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet etti. AYBİR'in başlattığı imza kampanyasına 2 günde 3 bin 500'ün üzerinde akademisyen ve yazar katıldı.

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail'in sivillere yönelik saldırısının acilen durdurulması için uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet etti.

AYBİR'in " İsrail'in sivillere yönelik saldırısını durdurması için uluslararası topluma ve insanlık ailesine acil çağrı" başlığıyla başlattığı imza kampanyasına 2 günde 3 bin 500'ün üzerinde akademisyen ve yazar katıldı.

Birliğin yaptığı çağrıda, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının günlerdir sürdüğüne işaret edilerek, "Bu saldırılarda okullar, hastaneler, ibadethaneler, evler bombalanıyor. Saldırılarda binlerce kadın, çocuk, bebek öldürüldü. Devam eden bombalamalarla sağ kalan on binlerce insan çaresizce ölüme mahkum edilirken bir o kadarı yıkılan binalar altında kurtarılmayı bekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail saldırganlığının uluslararası tüm hukuki belgelere, evrensel değerlere ve insanlık ailesinin tüm kutsallarına aykırı olduğu belirtilen çağrıda, şunlar kaydedildi:

"Filistinlileri, özellikle 17 yıldır açık hava hapishanesinde yaşatılan Gazzelileri sindirmeye çalışarak Filistin'i boşaltmaya çalışan İsrail saldırganlığının bir bahaneye ihtiyaç duymadığını 70 yılı aşan işgal, şiddet, ölüm ve zulüm politikalarından biliyoruz. Hamas saldırısına cevap niteliğindeki son saldırısı İsrail'in bir devlet gibi değil bir terör örgütü gibi davrandığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu durum, İsrail'in Gazze'deki tüm sivil halkı, hatta tüm canlıları cezalandırmak için toptan bombalamasından, tüm canlıları, elektriksiz, susuz, gıdasız bırakarak ölümden başka çıkış yolu bırakmamasından net bir biçimde anlaşılmaktadır. İmza kampanyasına katılan akademisyen, yazar ve entelektüeller İsrail'i şiddetle kınamaktadır. Uluslararası toplumu, kalbinde zerre kadar vicdan taşıyan tüm insanlık ailesini İsrail barbarlığını durdurmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Yarın çok geç olabilir."

AYBİR Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan da yaptığı açıklamada akademisyenlerin ve yazarların zulme karşı yükselen sese destek vermesinin önemine işaret ederek, "AYBİR, akademik ve entelektüel çabasını sürdürecek. İsrail saldırganlığını, uluslararası kuruluşların etkisizliğini ve devletlerin İsrail'e olan desteğin sürekliliğini açıklayan yeni kavramlara ihtiyaç var. Zulmü yapanların tanımlamaları da yapmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve Yazarlar Forumu düzenleyerek bu konuların ele alınacağını bildiren Savaşan, "Gazze İslam Üniversitesi ve diğer eğitim kurumlarını da hedef alan İsrail saldırganlığı Filistinlilerin geleceğe dair tüm ümitlerini yok etmeye çalışıyor. Filistinli akademisyenler ve üniversitelerle işbirliğini artırarak bu çabalarını sonuçsuz bırakmak başta İslam ülkelerinin üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.