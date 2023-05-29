AYBİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AYBİR Genel Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde milli irade tarafından bir kez daha yetkilendirildiğini belirtti.

Savaşan, Türkiye'nin son yıllarda İslam dünyasını ve tüm insanlığı ilgilendiren birçok konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde proaktif bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Son dönemde Libya, Ukrayna ve Suriye gibi ülkelerde yaşanan bölgesel çatışmalarda, Balkanlar gibi gerilim bölgelerinde ve İsrail sorunu gibi kronikleşmiş sorunlarda yapıcı ve sonuç alıcı tutum ve eylemler Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasının somut göstergeleri olmuştur. Türkiye'nin bölgesel ve küresel başarılarından Karabağ işgalinin sonlandırılması ve tahıl koridorunun oluşturulması en dikkat çekici olanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, "Dünya beşten büyüktür" ifadesi ile sloganlaşan küresel sistemin yeniden inşası zorunluluğunu güçlü şekilde dile getirdiğine işaret eden Savaşan, "daha adil bir dünya" arayışında Türkiye'nin umut olmayı başardığını ve başta Müslüman toplumlar olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların bu sese olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

Savaşan, AYBİR olarak İslam ülkelerinin ve Müslüman toplumların ilmi, fikri ve entelektüel birikimlerini bir araya getirme ve sözünü yükseltme uğraşlarını sürdürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha iyi bir dünya" hedefine destek vereceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayan Savaşan, sonuçların İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.