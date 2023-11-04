Ayancıklılardan doğalgaz talebi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde 4,5 yıl önce kendilerine verilen doğalgaz sözü için hiçbir gelişme olmamasına tepki gösteren vatandaşlar, doğalgaz taleplerini yenileyerek Sinop milletvekillerine seslendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 4,5 yıl önce doğalgaz sözü alan vatandaşlar, doğalgazın hala gelmemesi karşısında harekete geçti. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Ayancıklılar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Grup adına açıklama yapan Soner Turan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'e seslenerek, "Bundan 5 yıl önce '8 bin nüfuslu Erfelek'e gaz geldi de Ayancık'a mı gaz gelmeyecek?' dedi sevgili milletvekilimiz. Aradan 4,5 yıl geçti. Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ'taki kişilerden kurduğum bağlantılar ile olayı takip ediyorum. Sayın Nazım Maviş, 'Ayancık ile alakalı gereken girişimleri yaptığını hatta BOTAŞ yetkilileri ile tartıştığını ve gerildiğini' açıkladı. Bu konu üzerinden milletvekilimize güveniyoruz. Ancak BOTAŞ'a, Enerji Bakanlığında her gün 3-5 tane ilçe gaz talebiyle gidiliyor. Şimdi milletvekilinin gücü de bir yere kadar. Gaz talebiyle gidiliyor ve bu ilçelerin çoğu Ayancık'tan büyük. Biz bu toplantıyla Sayın Milletvekilimiz Barış Karadeniz'e de sesleneyim. Bu iş ile ilgileniyor mu bilmiyorum, ilgilenmiyorsa lütfen bir baskı kur. Muhalefet milletvekili olmak bir şeyi değiştirmez çünkü bizim derdimiz siyaset değil" dedi.

Turan, "Milletvekillerimizin samimiyetine güveniyoruz. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu toplantı, milletvekillerimizin Ankara'daki, Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ'taki elini güçlendirir. Amacımız da budur. Milletvekili, 'Ayancık böyle bir durumda, Ayancık halkı ayakta, insanlar tedirgin ve gergin seçime gireceğiz. Ben bu insanlara bir söz verdim' diyecek. 'Başarısızlığımızın sebebi olursunuz' diyecek. Doğalgazın bir an önce ilçemize gelmesini talep ediyoruz" diye konuştu.