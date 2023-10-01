Avusturyalı politikacının Taliban ile görüşmesi tartışma yarattı

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) üyesi Andreas Mölzer'in Afganistan'da Taliban yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşme sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Görüşme, parti lideri ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi.

Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Avrupa Parlamentosu milletvekilliği de yapmış, gazeteci ve televizyon yorumcusu Andreas Mölzer'in geçen hafta Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin görsellerin sosyal medyada paylaşılması ülkede tartışmalara neden oldu.

Aşırı sağcı Mölzer'in aralarında eski FPÖ'lü bir milletvekilinin de bulunduğu grupla Afganistan'a gidip Taliban yetkilileriyle görüşmesi, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Kickl, bu kişilerin yaptığı ziyareti "inanılmaz bir aptallık" olarak nitelerken, görüşmenin partiye zarar vereceğini savundu.

Aşırı sağ karşıtı STK'ler, Mölzer ve yanındaki eski milletvekilinin, Muttaki ile görüşmesinin Taliban'a itibar kazandırdığını iddia etti.

Yorumcu Mölzer, Afganistan ziyareti sonrasında Österreich ve Krone gazetelerine açıklamalarda bulundu.

Mölzer, bir gazeteci olarak sahada olup biteni yerinde görmek amacıyla görüşmede bulunduğunu, söz konusu ziyaretin FPÖ ile ilgisinin bulunmadığını, FPÖ Genel Başkanı Kickl'in tepkilerinin abartılı olduğunu söyledi.

Daha önce de benzer görüşmeler yaptığını savunan Mölzer, Taliban ile yaptığı görüşmeye ilişkin detay paylaşmamakla birlikte, "Taliban'ın ülkede güvenliğin sağlanması gerektiğini öğrendiğini" ifade etti.

Mölzer'in bu açıklaması da ülke basınında eleştiri nedeni oldu. Birçok basın organı, Mölzer'i Taliban'ı savunmakla suçladı.