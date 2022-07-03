Avusturyalı bakanlar Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner 3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Konuk bakanların Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapacakları ortak görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, yasa dışı göç, terörizmle mücadele ile Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika