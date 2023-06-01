Avusturya ve Çekya, savunma sanayisi işbirliğini ele aldı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Çek mevkidaşı Petr Pavel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde savunma sanayisi alanındaki işbirliğini ele aldı. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, başkent Viyana'da Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile bir araya geldi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Çek mevkidaşı Petr Pavel, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde savunma sanayisi alanındaki işbirliğini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, başkent Viyana'da Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, Avusturya ve Çekya'yı birbirine bağlayan tarihi kökler ile çok yönlü münasebetlerini anlattı.

Van der Bellen, Avrupa'yı çeşitli yönlerden etkileyen Rusya- Ukrayna Savaşı'na işaret ederek, tarafsız olduğu için ülkesinin Kiev yönetimine daha ziyade insani yardımda bulunduğunu söyledi.

Bu savaşta Ukrayna'nın haksızlığa maruz kaldığını belirten ve açık şekilde bu ülkeyi desteklediklerini anlatan Van der Bellen, Ukrayna'da Rusya tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için hükümetin 2 milyon avroluk destekte bulunacağını, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

"Güvenliğimize yatırım yapmalıyız"

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel de Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere küresel gelişmelere karşı Çekya ve Avusturya gibi ülkelerin geri planda durmamaları, daha aktif rol üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Pavel, savaşın açık şekilde Avrupa'daki ülkelerin kendilerini savunmaları için sorumluluk içinde gerekli adımları atmalarının önemine işaret ettiğini dile getirdi.

Yeni silahlar alınması amacıyla yatırım yapılmasından daha farklı bir konuya dikkati çekmek istediğini söyleyen Pavel, "Güvenliğimize yatırım yapmalıyız. Bu nedenle silah ve savunma sanayisinde karşılıklı işbirliğini geliştirecek yollar aramalıyız. Çekya, Avusturya'ya hava kuvvetlerinin modernize edilmesi, pilotların eğitilmesi teklifinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Pavel, Viyana'daki temasları kapsamında Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile de bir araya gelecek.