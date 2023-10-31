Avusturya Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Avusturya Milli Günü, Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkeler arasındaki işbirliğini ve AB üyeliği konusundaki önemi vurguladı.

Avusturya Milli Günü, bugün Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, "İki genç cumhuriyetin mühürlediği dostluğumuzun ikinci yüzüncü yılında, ülkelerimiz arasındaki diyalogdaki olumlu dinamiği geliştirelim ve işbirliğimizi güçlendirme potansiyelini görelim" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Karşı karşıya olduğumuz mevcut bölgesel ve küresel zorluklar göz önüne alındığında, AB ile Türkiye arasında daha güçlü temas ve koordinasyon daha da önemli hale geliyor. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması önümüzdeki dönem için önceliklerimizdir" diye konuştu.

Avusturya Milli Günü, bugün Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Avusturya'nın atanmış Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen Türkçe, "Çok yaşa Cumhuriyet" dedi. Juen sözlerini şöyle sürdürdü:

"HER İKİ ÜLKEYİ DE DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

"İki genç cumhuriyetin mühürlediği dostluğumuzun ikinci yüzüncü yılında, ülkelerimiz arasındaki diyalogdaki olumlu dinamiği geliştirelim ve işbirliğimizi güçlendirme potansiyelini görelim. Gelin, yeşil ve akıllı teknoloji, yenilenebilir enerji, otomotiv sektörü ve ulaştırmanın karbonsuzlaştırılması alanlarında her iki ülkenin sahip olduğu bilgi birikimi ile yeşil dönüşümü birlikte yakalayalım. Gelecek nesillerimize yatırım yapalım ve mesleki eğitim konusunda işbirliği yapalım. Her iki ülkeyi de daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışalım. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan insanlığın ortak ve değerli kültürel mirasının araştırılması ve korunmasında işbirliğimizi kanıtlamaya devam edelim."

ERSOY: AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR HEDEF OLMAYA DEVAM ETMEKTE

Görevine yeni başlayan Büyükelçi Juen'i tebrik ederek sözlerine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Deneyimli bir diplomat olarak ikili ilişkilerimizin derinleştirilmesine önemli katkılarda bulunacağınıza inanıyorum. Türkiye ve Avusturya köklü tarihi bağlara sahip. Bu adım, geniş kapsamlı ikili işbirliğimizin yanı sıra ortak ilgi alanımıza giren bölgesel ve küresel meselelerdeki yakın eşgüdümümüze de yansımaktadır. Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından Avusturya'nın verdiği destekte de yansımasını bulmuştur. Böyle bir zamanda yanımızda olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkiler son yıllarda önemli ölçüde gelişti. Nitekim Şansölye'nin 10 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret, 22 yıl aradan sonra bu düzeyde yapılan ilk ziyaret olmuş ve Türkiye ile Avusturya arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Önümüzdeki dönemde de üst düzey ziyaret ve temasların ivmesinin devam etmesini arzu ediyorum.

Avusturya, 2022 yılında toplam 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle çok önemli bir ticaret ortağıdır ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcılardan biridir.

2024 yılı, Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluk anlaşmasının yüzüncü yıl dönümünü ve işgücü anlaşmasının 68'inci yıl dönümünü anacağımız için ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktası olacaktır.

2022 yılında yaklaşık 455 bin Avusturyalı'yı ağırladık ve çok daha fazlasını ağırlamayı umuyoruz.

Daha iyi olmamız gereken bir alan da Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki işbirliğimiz. Karşı karşıya olduğumuz mevcut bölgesel ve küresel zorluklar göz önüne alındığında, AB ile Türkiye arasında daha güçlü temas ve koordinasyon daha da önemli hale geliyor. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması önümüzdeki dönem için önceliklerimizdir. Yeni bir ivmeye ihtiyacımız var ve vizyoner politikalar bekliyoruz."